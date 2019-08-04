Filipinler'de 3 yolcu teknesi alabora oldu: 26 ölü, 4 kayıp

Guimaras Adası ile Visayan Adası'ndaki Iloilo kenti arasında sefer yapan 3 yolcu teknesi, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Teknelerde bulunan 26 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Filipinler'deki Guimaras Adası ile Visayan Adası'ndaki Iloilo kenti arasında sefer yapan 3 yolcu teknesi, ani esen şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Teknelerden 'Chi-Chi' ve 'Keziah', dün alabora oldu. Chi-Chi isimli teknenin 43 yolcuyu taşıdığı belirtildi. 2 teknenin alabora olmasından 3 saat sonra, 39 kişiyi taşıyan 'Jenny Vince' adındaki başka bir teknenin daha alabora olduğu bildirildi.

Teknelerde, aralarında turistlerin de olduğu belirtilen 26 kişi yaşamını yitirdi. 55 kişinin kurtarıldığı olayda, 4 kişinin ise hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Kaynak: DHA