Filipinler'de 24 saatte 2,079 yeni koronavirüs vakası açıklandı Filipinler'de son 24 saatte 2 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Filipinler'de son 24 saatte 2 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 46 bin 333'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Filipinler'de son 24 saatte 2 bin 79 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 46 bin 333'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 artarak toplamda 1,303 oldu.

Kaynak: DHA