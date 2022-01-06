Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı - Haberler
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Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı

Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı
AA / Ayşe Doğru - Haberler | Güncel

Filipinler'de çocuk yaştakilerle evlenmek yasaklandı.

Filipinler'de çocuk yaştakilerle evlenmek yasaklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin imzalamasıyla yürürlüğe giren yeni yasa uyarınca ülkede 18 yaş altı çocukların evlenmesine izin verilmeyecek.

Filipinler devletinin, çocuklarla evliliği, çocukların öz değer ve haysiyetlerini zedelediği için suistimal olarak değerlendirdiği vurgulanan düzenlemede, 18 yaş altındakilerle evlenenler ya da birlikte yaşayanların 12 yıla kadar hapis ve 40 bin Filipinler pesosuna (yaklaşık 10 bin 700 Türk lirası) kadar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Diğer yandan, ülkede çocuk evliliğinin yaygın olduğu bazı yerel topluluklara 1 yıllık geçiş süresi tanındı.

Filipinler, dünyada çocuk evliliklerin en yaygın olduğu 12. ülke olarak biliniyor.

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AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

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