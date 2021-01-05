Filipinler'de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması
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Filipinler'de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması

05.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:07
Filipinler'de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması

Filipinler'de bir otel küvetinde uçuş görevlisinin ölü bulunması üzerine, 11 kişi toplu cinsel istismar ve cinayetle suçlandı. Genç kadının bacaklarında morluk ve kesikler olduğu ifade edilirken; otopsi sonucunun beklendiği belirtildi.

Filipinler'in Makati kentinde meydana gelen olayda; arkadaşlarıyla yılbaşı gecesi kutlama yapmak üzere kentteki City Garden Oteli'ne gelen Christine Angelica Dacera (23) adlı hostes, küvette ölü bulundu.

MESLEKTAŞI UYUYAKALDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Meslektaşlarından biri olan Rommel Galida, yerel saatle sabah 10 civarında uyandı ve onu küvette gördü. Uyuyakaldığını düşünen Galida, Dacera'nın üzerini battaniyeyle örterek uyumaya devam etti. Galida birkaç saat sonra uyandığında, Dacera'yı yine küvette bilinci kapalı şekilde buldu ve teninin maviye dönmeye başladığını gördü. Otel odasına gelen sağlık çalışanları, Dacera'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filipinler'de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması

11 KİŞİ CİNAYET VE CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANIYOR

Dacera'nın ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, genç kadının bacaklarında morluk ve kesiklerin olduğu ortaya çıktı. Öte yandan vücudunda cinsel istismara uğradığına dair bazı göstergelerin olduğu belirtildi. Yerel medya, otelde yan odada bulunan 11 kişinin gözaltına alındığını, cinayet ve cinsel istismarla suçlandıklarını duyurdu. Makati Emniyet Teşkilatı Harold Depositar, suçlamaların şu an için geçici olduğunu, otopsi ve toksikoloji raporlarını beklendiklerini vurguladı.

Filipinler'de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması
Filipinler'de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması
Filipinler'de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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