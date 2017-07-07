Filipinler'de 10 Mahkuma Af

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkede komünist isyancılarla gelecek ay başlaması beklenen barış müzakereleri öncesi 10 siyasi mahkumu şartlı olarak affettiği bildirildi.



Devlet Başkanlığı, Duterte'nin imzaladığı ve Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi üyesi 10 mahkumu şartlı affettiğine ilişkin belgeleri yayımladı. Belgelerin, 28 Haziran'da imzalandığı belirtildi.



Hırsızlık, fidye için adam kaçırma, cinayet ve başkaldırı ile suçlanan mahkumlar, suça bulaşmama, polisin kendilerini ziyaret etmesine izin verme ve ikamet adreslerini izinsiz değiştirmeme şartıyla affedildi.



Filipinler hükümeti, Komünist Parti'nin silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu'na (NPA) eylemlerini yoğunlaştırması çağrısında bulunmasının ardından, barış müzakerelerinden çekilmişti.