Filipinler'de 10-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağı devam edecek

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 10-14 yaşındaki çocukların sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı.

Channelnewsasia'nın haberine göre, Duterte yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha önce yürürlüğe giren çocuklar ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağının devam edeceğini duyurdu.

Çocuklarının parklarda veya sokaklarda oynamasına izin veren ebeveynlere seslenen Duterte, "Evlerinize geri dönün. Çocuklarınıza sadece televizyon yeterli olacaktır. (Çocuklar) Dikkatlerini tüm gün televizyona verebilirler." ifadesini kullandı.

Duterte Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonunun ülkede 3'ü çocuk olmak üzere 17 kişide görülmesine de değinerek, "Korkuyorum. Çünkü bu yeni tür mutasyon çocukları etkiliyor." ifadesine yer verdi.

Ülkede 22 Ocak'ta çocuklar ve yaşlılar için Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana yürürlükte bulunan sokağa çıkma yasağının gelecek aydan itibaren kalkacağı açıklanmıştı.

Ticaret Bakanı Ramon Lopez, gün içinde yaptığı açıklamada çocukların tekrar dışarı çıkmasına izin vermenin tüketimi artırmaya, piyasayı canlandırmaya yardımcı olacağını ve Kovid-19 önlemlerinin olumsuz etkilediği işletmeleri canlandıracağını söylemişti.

Duterte yönetimi Kovid-19 aşılarının tedarikinde yavaş hareket ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Aşıların ülkeye yılın ikinci yarısına kadar ulaşması beklenmiyor.

Filipinler, 500 binden fazla Kovid-19 vakası ve 10 binden fazla virüs kaynaklı ölümle, Güneydoğu Asya'daki en yüksek vaka ve ölüm oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya