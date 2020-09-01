Filipinler, Çinli firmaları kara listeye alan ABD'nin izinden gitmeyeceğini duyurdu Filipinler, ABD'nin, "Çin ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı yapay adalarda inşa ve askeri faaliyetlerinde rolü olan yetkililer ile şirketleri yaptırım listesine alması" konusunda Washington'un izinden gitmeyeceğini duyurdu.

Filipinler, ABD'nin, "Çin ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı yapay adalarda inşa ve askeri faaliyetlerinde rolü olan yetkililer ile şirketleri yaptırım listesine alması" konusunda Washington'un izinden gitmeyeceğini duyurdu.

Filipinler Haber Ajansı'na (PNA) göre, Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, söz konusu Çinli firmaların ABD tarafından kara listeye alınmasında Washington gibi hareket etmeyeceğini bildirdi.

Sözcü Roque, "ABD'de yasaklanan Çinli firmalar tarafından yürütülen tüm projeler, Filipinler'de devam edebilir." ifadesini kullandı.

Duterte'nin, Filipinler'in "özgür ve bağımsız bir ulus" olduğunu vurguladığına ve ülkenin, Çin yatırımlarına ihtiyacı olduğuna işaret eden Roque, Çinli şirketlerin, Sangley Uluslararası Havaalimanı da dahil olmak üzere ülkedeki tüm projelerine devam edeceğini kaydetti.

ABD yönetimi, geçen ay, Güney Çin Denizi'nde devam eden inşaat çalışmaları ve askeri eylemlere karıştıkları gerekçesiyle Çinli 24 şirketi ve bazı Çin vatandaşlarını yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 26 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'nde "kanunsuz denizcilik iddialarına" karşı sert adımlar atacaklarını önceki ay açıkladıklarını hatırlatarak, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alanlardaki iddialar, inşaat çalışmaları ya da askeri faaliyetlerde yer alan veya bunlardan sorumlu olan bazı Çin vatandaşlarına vize yasağı uygulayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada, "Çin ordusunun, Güney Çin Denizi'nde uluslararası alanda kınanmış yapay adalarda inşa ve askeri faaliyetlerinde rolü olan" 24 şirketin de yaptırım listesine alındığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA