Filipinler, Çin'i "Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatları" konusunda uyardı Filipinler, Çin'e, Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatları sırasında Filipinler karasularını ihlal etmesi halinde, "en sert tepkiyi vereceği" uyarısında bulundu.

Filipinler, Çin'e, Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatları sırasında Filipinler karasularını ihlal etmesi halinde, "en sert tepkiyi vereceği" uyarısında bulundu.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, 1 Temmuz'dan bu yana, Güney Çin Denizi'ndeki Paracel (Şişa) takımadaları açıklarında tatbikatlar düzenlediğini ve Çinli denizcilik yetkililerinin, tüm gemilerin manevra alanı içinde seyretmesini yasakladığını belirtti.

Çin'in askeri manevralarının sahnelendiği girişe kapalı bölgenin koordinatlarını kontrol ettikten sonra Filipinler'in birtakım endişelerini dile getiren Locsin, mevcut koordinatlardan çıkılmadığı sürece, "ülkesinin karasularının etkilenmediğini" söyledi.

Locsin, öte yandan, Çin'in, tatbikatları sırasında Filipinler karasularını ihlal etmesi halinde, uygun olan herhangi bir diplomatik şekilde "en sert tepki ile karşılaşacağı" konusunda uyarılacağını ifade etti.

Çin'in de diğer tüm ülkeler gibi askeri tatbikatlar yaparken seyrüsefer özgürlüğünü kullanabileceğini ancak "bu özgürlüğün, düz ve kesintisiz sefer gerektirdiğini" söyleyen Locsin, ayrıca, "hatalı tarafları gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklara uymaya" ve özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında anlaşmazlıkları tırmandırabilecek eylemlerden uzak durmaya çağırdı.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA