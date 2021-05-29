Filipinler Çin'den Güney Çin Denizi'ndeki Thitu Adası yakınlarından gemilerini çekmesini istedi

Filipinler, Çin'den Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalardan Thitu'nun çevresinden gemilerini çekmesini talep etti.

Filipinler, Çin'den Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalardan Thitu'nun çevresinden gemilerini çekmesini talep etti.

Filipin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filipinlilerin "Pag-asa" olarak adlandırdığı Thitu Adası çevresinde Çin'in deniz varlıklarını aralıksız konuşlandırması, aralıksız varlığı ve yasa dışı faaliyetleri protesto edildi.

Açıklamada, adanın "Filipinler'in ayrılmaz parçası" olduğu vurgulandı.

Filipinler, yaklaşık 37,2 hektarlık ada üzerinde egemenlik hakkı iddia ediyor. Thitu Adası'nda Filipinli askeri birlikleri ve polisinin yanı sıra balıkçı toplulukları bulunuyor.

Çin Savunma Bakanı Tang Kefei, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filipinler'in Thitu Adası'nda artan faaliyetlerine kesinlikle karşı olduklarını belirtmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere