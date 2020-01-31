Filipinler, Çin'den gelen yolcuları ülkeye almayacak

31.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:14

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatıyla, yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle Çin'den gelen Çin vatandaşlarının ülkeye geçici süreliğine alınmayacağı bildirildi.

Filipinler basınında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Francisco Duque'nin tavsiyesi üzerine, Devlet Başkanı (Duterte), yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı (Vuhan kentinin yer aldığı) Hubey eyaletinden gelen Çin vatandaşları için ülkeye giriş yasağı getirdi." ifadesi kullanıldı.

Yasağın, Çin'in virüsün yayıldığı diğer bölgelerini de kapsadığı ve Çin hükümeti veya Dünya Sağlık Örgütünün duyuruları doğrultusunda güncelleneceği, şimdilik en çok Hubey'e odaklanıldığı kaydedildi.

Yasağın, "virüs tehdidi sona erene kadar" süreceği belirtildi.

Hubey'de yabancıların da yaşamasına rağmen yalnızca Çin vatandaşlarına vurgu yapılması dikkati çekti.

Diğer yandan, Filipinler Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs şüphesiyle şimdiye kadar toplam 31 kişinin müşahede altına alındığını açıkladı.

Filipinler, 28 Ocak'ta, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çinli turistlere sınırda vize hizmetini geçici durduracağını duyurmuştu.

Filipinler Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) rastlandığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükselmişti.



Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Kaynak: AA