Filipinler, ABD ile yaptığı Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshetmeyecek
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Filipinler, ABD ile yaptığı Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshetmeyecek

Filipinler, ABD ile yaptığı Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshetmeyecek
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ABD ile savunma alanında iş birliğini öngören Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) feshetmeyerek iki ülke arasında geniş çaplı tatbikatların düzenlenmesine izin verdiği bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ABD ile savunma alanında iş birliğini öngören Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) feshetmeyerek iki ülke arasında geniş çaplı tatbikatların düzenlenmesine izin verdiği bildirildi.

Güneydoğu Asya seyahati kapsamında Filipinler'e giden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ile bir araya geldi.

Lorenzana, mevkidaşıyla yaptığı 1 saatlik görüşmenin ardından Filipinler lideri Duterte'nin VFA'yı feshetmeyeceğini bildirdi.

Austin ise Duterte'ye kararından dolayı teşekkür ederek kararın, iki ülkenin 70 yıllık anlaşma ittifakını daha da güçlendireceğini söyledi.

VFA

İki ülke arasında 1999'da imzalanan VFA kapsamında, ortak tatbikat ve eğitim amacıyla Filipinler'e gelen ABD askeri personeli vizeden muaf tutuluyor.

Filipinler, 11 Şubat 2020'de VFA'yı tek taraflı feshettiğini ABD'nin Manila Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na bildirdiğini duyurmuş, daha sonra Duterte'nin talimatı doğrultusunda Haziran 2020'de VFA'yı feshetme kararını 6 ay süreyle askıya almıştı.

ABD ordusunun bölgedeki stratejik varlığı, Çin için önemli bir denge unsuru olarak görülüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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