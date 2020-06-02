Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nın feshini askıya aldı Filipinler, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nın (VFA) feshinin askıya alındığını duyurdu.

Filipinler, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nın (VFA) feshinin askıya alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Manila yönetiminin VFA'yı feshetme kararını askıya aldığını açıkladı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatı doğrultusunda verilen kararın ABD'nin Manila Büyükelçisine bildirildiğini kaydeden Locsin, feshin 6 ay süreyle askıya alındığı bilgisini paylaştı.

ABD Ordusu'nun varlığı Çin için önemli denge unsuru

Filipinler'in 11 Şubat'ta Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasına ve eğitim yapmasına imkan tanıyan VFA'yı feshettiği bildirilmişti.

Taraflar arasında 1999'da imzalanan VFA kapsamında, ortak tatbikat ve eğitim amacıyla Filipinler'e gelen ABD askeri personelleri vizeden muaf tutuluyordu.

ABD Ordusu'nun bölgedeki stratejik varlığı, Çin için önemli bir denge unsuru olarak görülüyordu.

Kaynak: AA