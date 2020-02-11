Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshettiğini duyurdu
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Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshettiğini duyurdu

Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) Amerikan kuvvetlerinin ülkede eğitim almasına izin veren önemli bir güvenlik anlaşmasını feshetme niyetini bildirdi.

11.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:45
Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı feshettiğini duyurdu

, 'ne (ABD) Amerikan kuvvetlerinin ülkede eğitim yapmasına izin veren önemli bir güvenlik anlaşmasını feshetme niyetini bildirdi.


Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr. salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manila yönetiminin Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) lağvettiğinin, ABD'nin Manila Büyükelçiği Maslahatgüzarına bildirildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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