Filip Novak'ın Şampiyonluğa İnancı Tam
Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını umduğunu söyledi. Karantina günlerini evinde geçirerek Süper Lig’in başlamasını bekleyen Çek oyuncu, bu günlerde çok fazla uyuduğunu belirterek, “Uyandıktan sonra kahvaltımı yapıyorum. İdmanlarımı evde yapıyorum. Eğer kendimi iyi hissediyorsam sabah, kötü hissediyorsam akşam üsttü idman yapıyorum” dedi.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını umduğunu söyledi. Karantina günlerini evinde geçirerek Süper Lig'in başlamasını bekleyen Çek oyuncu, bu günlerde çok fazla uyuduğunu belirterek, "Uyandıktan sonra kahvaltımı yapıyorum. İdmanlarımı evde yapıyorum. Eğer kendimi iyi hissediyorsam sabah, kötü hissediyorsam akşam üsttü idman yapıyorum" dedi.
Kaynak: Dugout