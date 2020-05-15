Filip Novak'ın Şampiyonluğa İnancı Tam Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını umduğunu söyledi. Karantina günlerini evinde geçirerek Süper Lig’in başlamasını bekleyen Çek oyuncu, bu günlerde çok fazla uyuduğunu belirterek, “Uyandıktan sonra kahvaltımı yapıyorum. İdmanlarımı evde yapıyorum. Eğer kendimi iyi hissediyorsam sabah, kötü hissediyorsam akşam üsttü idman yapıyorum” dedi.

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını umduğunu söyledi. Karantina günlerini evinde geçirerek Süper Lig'in başlamasını bekleyen Çek oyuncu, bu günlerde çok fazla uyuduğunu belirterek, "Uyandıktan sonra kahvaltımı yapıyorum. İdmanlarımı evde yapıyorum. Eğer kendimi iyi hissediyorsam sabah, kötü hissediyorsam akşam üsttü idman yapıyorum" dedi. Kaynak: Dugout