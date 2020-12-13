Filip Novak: "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Filip Novak: "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum"

13.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:54
Filip Novak:

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, dün alınan Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası kameralara yansıyan gülümsemesiyle alakalı, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum.

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, dün alınan Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası kameralara yansıyan gülümsemesiyle alakalı, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin dün aldığı Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından kameralara sarı-lacivertli futbolcu Filip Novak'ın gülümsemesi yansımış ve buna Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstermişti. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Novak, dün akşam kaybettikleri bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandığını ifade ederek, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi
Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi
Okan Buruk: '8 Aralık gecesinin futbol ailesi için bir milat olmasını diliyorum'
Okan Buruk: "8 Aralık gecesinin futbol ailesi için bir milat olmasını diliyorum"
Korona tedavisi gören Yılmaz Vural, çektiği video ile herkese teşekkür etti
Korona tedavisi gören Yılmaz Vural, çektiği video ile herkese teşekkür etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filip Novak: "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 13:08:59. #1.14#
title