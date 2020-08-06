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Filip Novak, Fenerbahçe'ye transferinden umutlu Açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, yeni takımında başarılı olacağına inandığını söyledi.

Filip Novak, Fenerbahçe'ye transferinden umutlu Açıklaması
06.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:04

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, yeni takımında başarılı olacağına inandığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Novak, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsten dolayı futboldan uzak kaldıkları bir dönem yaşadıklarını belirterek, "O dönem çok kötüydü. Statlar boştu ama şimdi yeniden Türkiye'de, İstanbul'da top oynayacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe forması altında çok büyük beklentilerim var. Sadece futbol oynamaya odaklıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Topa dokunmayı çok özledim." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Novak, "Kulüpsüz geçirdiğim dönem, belirsizlik çok kötüydü. Şimdi her şey belli oldu. Yeni ve büyük bir aileye katıldım. Camiamıza, başkanımız Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na, Selahattin Baki'ye, beni bu sarı-lacivert renklere bağladıkları için teşekkür ediyorum. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm taraftara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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