Filip Novak Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı renklerine bağladığını açıkladı.Sosyal medya hesabı üzerinden Trabzonspor'a, Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyor ve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim. Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler sözleriyle veda eden Novak, Fenerbahçe formasını giydi.

Kaynak: DHA