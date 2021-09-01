Filenin sultanlarını yazlık sinemada izlediler

Mezitli Belediyesi, 7'de 7 yaparak tarihi bir başarıya imza atan Türkiye Voleybol Milli Takımının Polonya ile oynadığı maçı Yazlık Sinemanın dev ekranlarından Mezitlililerle buluşturdu.

Mezitli Belediyesi, 7'de 7 yaparak tarihi bir başarıya imza atan Türkiye Voleybol Milli Takımının Polonya ile oynadığı maçı Yazlık Sinemanın dev ekranlarından Mezitlililerle buluşturdu. Yüzlerce sporsever filenin sultanlarının büyük zaferini sinema perdesinden canlı izledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yazlık sinema nostaljisiyle birlikte tahta sandalyelerde, gazoz, patlamış mısır eşliğinde milli voleybolcuların maçını izleyen sporseverler, yaptıkları tezahüratlarıyla da geceye ayrı bir renk kattı.

Dev ekranda ve özel ses sitemi eşliğinde maç izlemenin farklı bir havası olduğunu dile getiren sporseverler, "Güzel bir ortamda, farklı bir ambiyansla maç izleme şansı bulduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Adeta tribünde gibiydik. Maçın heyecanını doya doya yaşadık. Başkanımıza bize bu inceliği gösterdiği için teşekkür ederiz" dediler.

Filenin sultanlarının gösterdikleri büyük başarının herkesi gururlandırdığına vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da "İstedik ki, bu milli gururu halkımızla birlikte yaşayalım. İnanç ve kararlılıkla zafere yürüyen kızlarımıza desteğimizi Mezitli'den ulaştıralım düşüncesiyle böyle bir karar aldık. Halkımız yoğun ilgi gösterdi. 3 Eylül tarihinde oynanacak olan yarı final maçını da saatin uygun olması durumunda yine Yazlık Sinemamızda halkımızla birlikte izleyeceğiz. Değerli sporseverleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Gelin, kadınlarımızın bu büyük zaferine birlikte tanıklık edelim" diye çağrıda bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı