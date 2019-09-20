Filenin sultanları yine tarih yazdı

20.09.2019 09:28

Tüm dünyada kadınların, genç kızların güçlenmesini ve daha özgüvenli olmasını destekleyen, P&G'nin lider kadın bakım markası Orkid, Türkiye'de ilk kez 2003 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru olmuştu. Aynı yıl Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2.'lik kazanan takımımız, Türkiye'de pek çok anlamda yeni bir dönem başlatmıştı. Türk kadınının böylesine güzel ve başarılı şekilde temsili, sporcu ya da spora ilgi duyan her yaştan kadının motivasyonunu arttırmıştı. Attığı her adımda kadınlara destek olmayı önemseyen Orkid o günden bu yana kadın sporculara ve Türk sporuna desteklerini sürdürüyor.

16 Yıl Aradan Sonra Yeniden Final Heyecanı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 16 yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda yine 2. olmuş ve tüm Türkiye'yi cesaretleriyle onurlandırmıştı. 16 yıl önce başlayan ve 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya ile taçlanan Orkid – A Milli Kadın Voleybol Takımı ortaklığı bu yıl yeniden hayata geçti. Filenin Sultanları'nın "Cesaret Sponsoru" olan Orkid, bu sene sadece Milli Voleybol Takımımıza değil geleceğin voleybolcularına da cesaret kaynağı oldu.

Bu doğrultuda çok anlamlı işlere imza atan Orkid, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile A Milli Voleybol Takımı'na cesaret veren sözleri bir araya getirdi. Birçok katılımın olduğu kampanya ile sosyal medya üzerinden toplanan dilekler "Cesaret Kitabı" haline getirilip, turnuva öncesi Filenin Sultanları'na hediye edildi.

Şırnaklı Genç Voleybolcular Filenin Sultanları ile Buluştu

Filenin Sultanları'na verdiği sponsorluk desteği ile yetinmeyen Orkid, genç sporcuları ileri taşıyacak çalışmalara da imza attı.

Bu doğrultuda Orkid ve CarrefourSA'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği "Geleceğin Sporcularına Destek" kampanyası hayat buldu. Genç kızların spor yapmaları ve kendilerine güvenmeleri konusunda cesaretlendirme misyonunu üstlenen Orkid, Fatih Şırnak Ortaokulu Kız Voleybol Takımı'nı turnuvayı yerinde izlemeleri için Ankara'da ağırladı. Birçoğu ilk kez şehir dışına çıkan genç sporcular, sevilen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun da katılımıyla Milli Takımın Bulgaristan'a karşı 3-1'lik skorla kazandığı karşılaşmayı izledi. Maç öncesi, İrem Helvacıoğlu ile sohbet eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren gençler, maçta coşkulu tezahüratları ile Filenin Sultanları'na destek verdi. Ayrıca Şırnaklı gençler, maçın ardından idolleri olan Filenin Sultanları ile tanışma imkânı buldu. Genç voleybolcuları spor kariyerlerinde desteklemek amacıyla kendilerine Cesaret Çantaları hediye edildi. Orkid, bu proje ile Şırnak'tan gelen genç sporcuların tutkusu olan voleybolu profesyonel şekilde sürdürmelerinde ilham kaynağı oldu.

İhtiyacı Olan Okullara Voleybol Seti Desteği

Bunun yanında, özellikle spor yapmaları için gerekli malzemelere ulaşamayan ve bu konuda sorun yaşayan okulları da unutmayan Orkid, Migros ile ortak gerçekleştirilen kampanya kapsamında, satın alınan her Orkid'in gelirinin bir kısmı ile ihtiyacı olan okullara voleybol seti desteği sağlayacak. Bu proje ile sporu her kesime ulaşılabilir kılmaya çalışan Orkid, özellikle yetenekli gençlerin erken yaşlarda keşfedilmesine destek oluyor.

Gerçekleştirdiği iş birlikleri ve iletişim çalışmalarında genç kızların ve kadınların özgürleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla eğitimden iş dünyasına kadar her kitleye ilham vermeyi hedefleyen Orkid; kız çocuklarının daha çok ilgi gösterdiği voleybolun bilinirliğini artırmaya, milli takımın destekçisi olmaya ve genç kızları spor yapmaları konusunda cesaretlendirmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler