Filenin Sultanları yarı finalde

10.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:11

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 25-20, 25-15, 20-25, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 yendi. Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada 2 galibiyet alan milliler, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Milliler, 2012 ve 2016'nın ardından üst üste 3. kez yarı final vizesi aldı.



Salon: Omnisport



Hakemler: Vladimir Oleynik, Vladimir Simonovic



Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu)



Belçika: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens (Ruysschaert, Van Avermaet, Guilliams, Stragier, Lemmens)



Setler: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25, 15-10



Süre: 122 dakika (26, 23, 27, 30, 16) - İSTANBUL

Kaynak: İHA