Filenin Sultanları Twitter'da da gurur yaşattı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Türkiye, yarı finalde Polonya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Filenin Sultanları, ülkemize çok büyük bir gurur yaşatırken bu coşku Twitter'a da yansıdı. Çok sayıda kullanıcı Filenin Sultanları'nı Twitter'dan tebrik ederken #fileninsultanları hashtagi gündemde ilk sıralara kadar yükseldi. Ülkemizin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarıları Twitter'da bundan böyle daha çok konuşulacağa benziyor.
İşte bu coşkunun tweetlerini sizin için derledik.