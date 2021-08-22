Filenin Sultanları tam gaz
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Filenin Sultanları tam gaz

Filenin Sultanları tam gaz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları bu sonuçla Son 16 Turu'nu garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın TSİ 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: BT Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Ayça (L) (Tuğba, Buse, Ebrar, Yasemin, Beliz)

İsveç: Vilma Andersson, Anna Haak, Topic, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Linda Andersson, Sjöberg (L) (Sofia Andersson, Rebecka Lazic, Hellvig, Nilsson)

Setler: 31-29, 25-21, 25-11

Süre: 84 dakika (34 28 22)

(İHA)

Filenin Sultanları tam gaz
Filenin Sultanları tam gaz
Filenin Sultanları tam gaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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