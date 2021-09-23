'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı - Haberler Spor
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"Filenin Sultanları: Sebat" belgeselinin galası yapıldı

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne kadar olan serüvenini anlatan, AXA Sigorta sponsorluğundaki "Filenin Sultanları: Sebat" belgeselinin galası yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne kadar olan serüvenini anlatan, AXA Sigorta sponsorluğundaki " Filenin Sultanları : Sebat" belgeselinin galası yapıldı.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen gala gecesine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ ile yöneticiler, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, milli oyuncular Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Simge Aköz ve Hande Baladın ile çok sayıda davetli katıldı.

AXA Sigorta'nın TVF ile birlikte hazırladığı belgeselde "Filenin Sultanları"nın 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemelerindeki başarı öyküsü anlatılıyor. Fatih Karaca'nın yönetmenliğini üstlendiği belgeselde milli takım oyuncuları, teknik ekip ve federasyon yetkililerinin görüşlerinin yanı sıra müsabakalardan heyecan verici görüntüler de yer alıyor.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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