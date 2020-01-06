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Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda Almanya karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B grubunda yarın ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

06.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:37
Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda Almanya karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B grubunda yarın ilk maçında ile karşı karşıya gelecek.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat öncesi son virajda. Ay-yıldızlılar, yarın Hollanda'nın Apeldoorn kentinde başlayacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek. B grubunda bulunan Milliler, Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak. 2 grup olarak yapılacak olan turnuvada A grubunda ise Polonya, Hollanda, Azerbaycan ve Bulgaristan bulunuyor.


Tek takımın olimpiyat vizesi alacağı elemelerde grup aşamalarını ilk 2'de bitiren ekipler yarı finale yükselmiş olacak. A ve B grubunun ilk 2'de bulunan takımları çapraz eşleşerek, yarı final müsabakalarını oynayacak. Yarı final maçları 11 Ocak Cumartesi günü oynanacakken, final ise 12 Ocak Pazar günü yapılacak.


Kırmızı-beyazlıların olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:


Yarın


15.00 Almanya- Türkiye


8 Ocak Çarşamba


15.00 Hırvatistan - Türkiye


10 Ocak Cuma


18.30 Türkiye - Belçika - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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