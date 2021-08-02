Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore
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Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore

Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Milliler çeyrek final mücadelesinde Güney Kore ile 4 Ağustos çarşamba günü TSİ 03.00'te oynanacak.

Filenin Sultanları, Güney Kore'yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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