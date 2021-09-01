"Filenin Sultanları"nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu
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"Filenin Sultanları"nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu

'Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti.

Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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