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Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

31.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:27
Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Takımı'nın 2020 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda milliler B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak. Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya yer alıyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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