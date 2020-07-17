Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu 8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, B Grubu'ndaki maç programı açıklandı.

8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, B Grubu'ndaki maç programı açıklandı.

Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda ise Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.

Millilerimizin Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde: 25 Temmuz 2021TSİ 10.25 Çin - Türkiye27 Temmuz 2021TSİ 10.25 İtalya - Türkiye29 Temmuz 2021TSİ 15.45 ABD - Türkiye31 Temmuz 2021TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye02 Ağustos 2021TSİ 08.20 Rusya - Türkiye

Kaynak: DHA