Haberler » Spor » Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu - Spor

Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

13.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:11
Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu

Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile oynayacağı maçların programı belli oldu. Filenin Sultanları ilk karşılaşmasını 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.25'te Çin ile oynayacak.


Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.


Millilerin TSİ maç programı şöyle:


26 Temmuz Pazar


10.25 Çin - Türkiye


28 Temmuz Salı


10.25 İtalya - Türkiye


30 Temmuz Perşembe


15.45 ABD - Türkiye


01 Ağustos Cumartesi


08.20 Arjantin - Türkiye


03 Ağustos Pazartesi


08.20 Rusya - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler