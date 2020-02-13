Filenin Sultanları'nın olimpiyat maç programı belli oldu

13.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:35

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyon Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

26 Temmuz, Pazar

TSİ 10.25 Türkiye - Çin

28 Temmuz Salı

TSİ 10.25 Türkiye - İtalya

30 Temmuz, Perşembe

TSİ 15.45 Türkiye - A.B.D.

01 Ağustos, Cumartesi

TSİ 08.20 Türkiye - Arjantin

03 Ağustos, Pazartesi

TSİ 08.20 Türkiye - Rusya

Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.

(İHA)

Kaynak: İHA