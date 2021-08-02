Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
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Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nu 3 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3'üncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu. Milli takım, A Grubu'nu 3'üncü sırada bitiren Güney Kore ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Karşılaşma, 4 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00'te oynanacak. Filenin Sultanları, Güney Kore'yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde oluşan diğer eşleşmeler ise şu şekilde;Amerika Birleşik Devletleri - Dominik CumhuriyetiSırbistan - İtalyaBrezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
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