Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 5'te 5
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Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 5'te 5

Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 5'te 5
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: RiminiHAKEMLER: Luis Gerardo Macias (Meksika), Patricia Rolf (ABD)TÜRKİYE: Hande, Eda, Cansu, Meliha, Aslı, Ebrar, Simge (L) (Kübra, Naz, Şeyma)ALMANYA: Alsmeier, Schölzel, Imoudu, Orthmann, Weitzel, Drewniok, Pogany (L) (Kästner, Vanjak, Stigrot, Poll, Bock)SETLER: 25-20, 25-20,...

SALON: Rimini

HAKEMLER: Luis Gerardo Macias (Meksika), Patricia Rolf  (ABD)

TÜRKİYE: Hande, Eda, Cansu, Meliha, Aslı, Ebrar, Simge (L) (Kübra, Naz, Şeyma)ALMANYA: Alsmeier, Schölzel, Imoudu, Orthmann, Weitzel, Drewniok, Pogany (L) (Kästner, Vanjak, Stigrot, Poll, Bock)SETLER: 25-20, 25-20, 25-22SÜRE: 1 saat 40 dakika

İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Almanya galibiyeti ile namağlup ünvanını koruyan ve puanını 13'e çıkaran millilerde; Ebrar 21, Eda 11, Hande 9, Meliha 5, Naz 3, Kübra 2 ve Cansu 1 sayıyla oynadı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında yarın TSİ 17.00'de Çin ile karşılaşacak.


Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 5'te 5
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 5'te 5
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 5'te 5
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 5'te 5

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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