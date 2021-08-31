Filenin Sultanları'ndan çeyrek final maçı öncesi sporseverlere çağrı

İstanbul DHA-A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Turu'ndaki Polonya karşılaşması öncesi sporseverlere videolu mesaj geldi.

İstanbul DHA-A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Turu'ndaki Polonya karşılaşması öncesi sporseverlere videolu mesaj geldi.

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Turu'nda Polonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, maç öncesi video mesaj ile sporseverlerden destek istedi. Takım kaptanı Eda Erdem, Yasemin Güveli, Cansu Özbay ve Buse Ünal 'ın yer aldığı videoda, "Bu akşam TRT 1'deyiz. Bizi izlemeyi unutmayın" ifadeleri kullanıldı. Yarı final için sahaya çıkacak filenin sultanları tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyecek. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye - Polonya çeyrek final karşılaşması bu akşam saat 20.30'da canlı yayınla TRT 1'de ekranlara gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı