Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
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Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde

Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt 20 sayıyla en skorer isim olurken; ona Eda 12, Hande 11, Tuğba 10, Zehra 9, Cansu 1 sayıyla eşlik etti.

Ay-yıldızlı ekip, 3 Eylül Cuma günü Sırbistan - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) - Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

Türkiye: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Ayça (L)

Polonya: Efimienko, Wenerska, Czyrnianka, Alagierska, Stysiak, Gorecka, Stenzel (L) Jagla (L) (Smarzek, Lukasik, Grajber, Nowicka)

Setler: 25-18, 25-14, 25-23

Süre: 1 saat 17 dakika (25' 23' 29') - İSTANBUL

Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
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