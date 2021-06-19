Voleybol: FIVB Milletler Ligi
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Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Voleybol: FIVB Milletler Ligi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 14. maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 14. maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmayı garantiledi.

Filenin Sultanları, İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi'ndeki 11. galibiyetini 23-25, 25-20, 17-25 ve 18-25 set sonuçlarıyla elde etti.

Türkiye, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

Üst üste üçüncü kez dörtlü finalde mücadele etme hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de Brezilya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Web'den naklen yayınlanacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.

Voleybol: FIVB Milletler Ligi
Voleybol: FIVB Milletler Ligi
Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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