Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 6'da 6 yaptı
İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, altıncı maçında Çin'i 25-15, 25-13 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı.
İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, altıncı maçında Çin'i 25-15, 25-13 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı. Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3 ve Tuğba 1 sayıyla oynadı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasına; 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak. Müsabaka TSİ 14.00'te başlayacak.
Salon: Rimini
Hakemler: Anderson Caçador (Brazilya), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cum.)
Çin: Duan Fang, Wang Yuanyuan, Yao Di, Liu Yanhan, Gao Yi, Li Yao, Li Lin (L), (Mengjie Wang (L), Liu Xiaotong)
Türkiye: Naz, Meliha, Kübra, Ebrar, Hande, Eda, Ayça (L), (Tuğba, Cansu, Meryem)
Setler: 15-25, 23-25, 21-25
Süre: 1 saat 36 dk
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı