Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. haftayı Rusya galibiyetiyle tamamladı
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. haftayı Rusya galibiyetiyle tamamladı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. haftayı Rusya galibiyetiyle tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya'yı 3-2'lik skorla geçmeyi başardı.

Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya'yı 3-2'lik skorla geçmeyi başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında Rusya'yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde dördüncü haftaya 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya mücadelesiyle başlayacak.

Salon: Rimini Fuar Merkezi

Hakemler: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)

Türkiye: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Meliha, Simge (L) (Meryem, Naz, Aslı, Hande, Kübra)

Rusya: Voronkova, Fetisova, Goncharova, Fedorovtseva, Koroleva, Matveeva, Pilipenko (L) (Brovkina, Startseva, Smirnova, Gorbunova (L), Lazareva, Brovkina, Pipunyrova)

Setler: 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7

Süre: 2 saat 23 dakika (33, 37, 28, 29, 16) - İSTANBUL

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. haftayı Rusya galibiyetiyle tamamladı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. haftayı Rusya galibiyetiyle tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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