Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Finlandiya hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D Grubunda 3. maçını da galibiyetle tamamladı. İsveç karşısında 3-0'lık galibiyet elde eden Filenin Sultanları 4. maçına ise Finlandiya ile çıkacak. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Finlandiya hangi kanalda? Türkiye - Finlandiya voleybol maçı şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D Grubunda 3. maçını da galibiyetle tamamladı. İsveç karşısında 3-0'lık galibiyet elde eden Filenin Sultanları 4. maçına ise Finlandiya ile çıkacak. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Finlandiya hangi kanalda? Türkiye - Finlandiya voleybol maçı şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TÜRKİYE - FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç karşısında aldıkları galibiyetle 3'te 3 yapmayı başardı. Sıradaki mücadele ise Finlandiya ile olacak. Türkiye - Finlandiya maçı, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'de olacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.