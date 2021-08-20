Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası mücadelesi devam ediyor. D Grubu ilk maçında Romanya'yı devirmesinin ardından gözler Ukrayna kadın voleybol takımı ile oynayacağı maça çevrildi. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları maçı ne zaman? Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 32. Kadınlar Avrupa Voleybol şampiyonasında mücadele veren Filenin Sultanları, Romanya karşısındaki 3-1'lik galibiyet ile Avrupa Şampiyonası'na güzel bir başlangıç yaptı. D Grubunda yer alan Filenin Sultanları'nın Ukrayna ile oynayacağı maç vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar internette en çok "Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap aratmakta. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Ukrayna Kadın Voleybol Takımı arasında oynanacak maç ile ilgili detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Türkiye Kadın Voleybol Takımı ile Ukrayna arasında oynanacak olan 32. Avrupa Şampiyonası D Grubu 2. Voleybol mücadelesi 20.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

20 Ağustos: 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye

KADIN VOLEYBOL MAÇ KADROSU

Filenin Sultanları 14 kişilik kadrosu şu şekildedir.

Ebrar Karakurt, Buse Ünal, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu,Cansu Özbay, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.