Filenin Sultanları maçı ne zaman? Rusya - Türkiye voleybol maçı ne zaman?
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Filenin Sultanları maçı ne zaman? Rusya - Türkiye voleybol maçı ne zaman?

Filenin Sultanları maçı ne zaman? Rusya - Türkiye voleybol maçı ne zaman?
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Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı ve çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyen Filenin Sultanları, B Grubundaki son maçında Rusya ile karşılaşıyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen "Filenin Sultanları maçı ne zaman? Rusya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? " soruları oldu.

Geçen senenin olimpiyat şampiyonu olan Çin'i 3-0 geçen Filenin Sultanları, ilk maçında oldukça beğeni toplamıştı. Filenin Sultanları grubun ikinci maçında İtalya'ya 3-1, ABD'ye ise 3-2 kaybetmesinin ardından, Arjantini 3-0 yenerek Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında gruptan çıkmayı ve çeyrek finalde mücadele etmeyi garantiledi. Çeyrek final mücadelesi öncesi B Grubu son maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları'nın yapacağı B Grubu son maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

TOKYO 2020 RUSYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya ile karşı karşıya gelecek. 2 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek olan voleybol maçı Türkiye saatlerine göre sabah 08.20'de gerçekleşecek. Türkiye Rusya voleybol maçı da TRT Spor da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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