Filenin Sultanları maç takvimi! VNL Filenin Sultanları kimlerle oynayacak, Çin'de hangi takımlarla karşılaşacak?
Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu! 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) heyecanı başlıyor ve A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta mücadelelerini Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirecek. Türkiye'nin gururu olan Filenin Sultanları, zorlu rakiplerle karşılaşacağı bu organizasyonda bir kez daha şampiyonluk hedefliyor.
Voleybolseverlerin merakla beklediği "Filenin Sultanları maç takvimi" açıklandı. Türkiye, 2025 VNL'de ilk etapta Çin, ABD, Sırbistan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. "Filenin Sultanları kimlerle oynayacak?" sorusu da bu açıklamayla netlik kazanmış oldu. Peki, VNL Filenin Sultanları kimlerle oynayacak?
MİLLETLER LİGİ HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk hafta karşılaşmalarını Çin'in başkenti Pekin'de oynayacak.
Milli takım, ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında yarın TSİ 06.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:
4 Haziran Çarşamba:
06.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran Cuma:
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran Cumartesi:
10.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran Pazar:
14.30 Çin-Türkiye
FİLENİN SULTANLARI KADROSU
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın