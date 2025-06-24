Filenin Sultanları maç takvimi! A Milli Voleybol Takımı 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

Filenin Sultanları maç takvimi, 2025 VNL kapsamında oldukça kritik bir aşamaya giriyor. İlk iki haftada 7 galibiyetle dördüncü sıraya yerleşen Türkiye, üçüncü hafta maçlarında da güçlü rakiplerle karşılaşacak. Birçok kişi, Filenin Sultanları maç takvimini merak ediyor. VNL Milletler Ligi 3. hafta maçlarının nerede oynanacağı ve Türkiye'nin hangi ülkelerle karşılaşacağı araştırılıyor. Peki, A Milli Voleybol Takımı 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

VNL MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Filenin Sultanları, VNL'in 3.haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Üçüncü haftadaki maç programımız şu şekilde:

9 Temmuz 2025

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

21.00 Sırbistan-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Millilerimizin 30 kişilik geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

Pasörler: Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit), Buse Ünal (Bahçelievler Bld.), Sıla Çalışkan (VakıfBank), Dilay Özdemir (Beşiktaş)

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas (Fenerbahçe Medicana), Ebrar Karakurt (Lokomotiv Kaliningrad), Tutku Burcu Yüzgenç (Incheon Heungkuk Life Pink Spiders), Defne Başyolcu (Aydın BBSK), Alexia Carutasu (Galatasaray Daikin)

Smaçörler: Meliha Diken (Fenerbahçe Medicana), Hande Baladın (Eczacıbaşı Dynavit), Saliha Şahin (Beşiktaş), İlkin Aydın (Galatasaray Daikin), Derya Cebecioğlu (VakıfBank), Yaprak Erkek (Eczacıbaşı Dynavit), Ege Melisa Bükmen (Nilüfer Bld.), Ayşe Çürük (Kuzeyboru)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Ayçin Akyol (Galatasaray Daikin), Aslı Kalaç (Fenerbahçe Medicana), Deniz Uyanık (VakıfBank), Yasemin Güveli (Galatasaray Daikin), Sinead Jack Kısal (Eczacıbaşı Dynavit), Berka Buse Özden (Aydın BBSK), Bahar Akbay (VakıfBank)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı Dynavit), Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank), Gizem Örge (Fenerbahçe Medicana), Eylül Akarçeşme Yatgın (Galatasaray Daikin)