Filenin Sultanları maç kadrosu! 2. Hafta maçlarında kimler oynayacak? Vargas, Ebrar, Zehra, Hande oynayacak mı?

"Filenin Sultanları maç kadrosu" ile ilgili en çok merak edilen sorular arasında; Vargas, Ebrar, Zehra ve Hande oynayacak mı? yer alıyor. 2. hafta maçlarında hangi deneyimli isimlerin formayı giyeceği netleşti. İstanbul'da düzenlenen Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmaları öncesinde "Filenin Sultanları maç kadrosu" belli oldu. Böylece eleme maçlarında sahaya çıkacak 14 oyuncu kesinleşti. Peki, 2. Hafta maçlarında kimler oynayacak? Vargas, Ebrar, Zehra, Hande oynayacak mı? İşte detaylar...

2. HAFTA MAÇLARINDA KİMLER OYNAYACAK?

Çin'de düzenlenen ilk hafta maçları için açıklanan kadroda Zehra Güneş'in yanı sıra Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal ve Ege Melisa Bükmen de yer almadı. Bu oyuncuların geniş kadroda olmalarına rağmen dinlendirme amacıyla Çin'e götürülmedikleri belirtildi.

2. Hafta maç kadrosu ise şu şekilde:

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

Karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

MELISSA VARGAS KADRODA YOK MU?

Milli Takım teknik heyeti, oyuncuların fiziksel olarak dinlenmesini ve ilerleyen maçlarda maksimum performansla sahaya çıkmasını hedefliyor. Bu nedenle Melissa Vargas gibi yıldız isimler ilk hafta kadrosuna alınmadı.

Melissa Vargas'ın yanı sıra Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge gibi önemli isimler de Çin ayağında yer almadı. Bu uygulama, turnuva boyunca oyuncuların dönüşümlü olarak kadroya dahil edilmesi planına uygun şekilde yürütülüyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Kadın Milli Takımımız, toplam 12 maç oynayacağı grup aşamasında Çin, Türkiye ve Hollanda'da sahne alacak. İlk 8'e kalan takımlar Polonya'da 23-27 Temmuz tarihleri arasında finallerde mücadele edecek.

1. Hafta – Çin / Pekin

4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye / İstanbul

18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn

9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)