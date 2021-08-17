"Filenin Sultanları" için Avrupa Şampiyonası öncesinde klip yayımlandı
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"Filenin Sultanları" için Avrupa Şampiyonası öncesinde klip yayımlandı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yarın başlayacak 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için hazırlanan tanıtım klibini voleybolseverlerin beğenisine sundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yarın başlayacak 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için hazırlanan tanıtım klibini voleybolseverlerin beğenisine sundu.

"Şimdi Yeniden Başlıyoruz" başlığıyla sunulan videoda, "Heyecanımız hep yeni, tutkumuz hep diri, şimdi yeniden mücadele vakti, geçmişimizde büyük başarılar unutulmaz zaferler var, şimdi yeni başarılara ulaşma, yeni hikayeler yazma, şimdi Avrupa Şampiyonası zamanı" gibi sloganlar yer aldı.

"Filenin Sultanları" şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

'Filenin Sultanları' için Avrupa Şampiyonası öncesinde klip yayımlandı
'Filenin Sultanları' için Avrupa Şampiyonası öncesinde klip yayımlandı
'Filenin Sultanları' için Avrupa Şampiyonası öncesinde klip yayımlandı
'Filenin Sultanları' için Avrupa Şampiyonası öncesinde klip yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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