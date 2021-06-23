"Filenin Sultanları" FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde yarın ABD ile karşılaşacak
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"Filenin Sultanları" FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde yarın ABD ile karşılaşacak

'Filenin Sultanları' FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde yarın ABD ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda yapılan ilk tur maçları sonucunda lider ABD, ikinci Brezilya, üçüncü Japonya ve dördüncü Türkiye, Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazandı.

İlk turda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanan "Filenin Sultanları" yarı finalde yarın 15'te 14 yapan ABD ile mücadele edecek. Müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Kazanan ekip, finale yükselecek ve Brezilya-Japonya karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. Kaybeden taraflar ise üçüncülük maçı yapacak.

A Milli Takım, FIVB Milletler Ligi'nin ilk turunda ABD ile oynadığı maçı 3-1 kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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"Filenin Sultanları" FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde yarın ABD ile karşılaşacak - Haberler Spor
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