Filenin Sultanları finalde

12.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:25

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 19-25, 25-18, 23-25, 33-31, 15-11 setlerle 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi yarı finalde Hollanda'yı eleyen Almanya oldu. Türkiye - Almanya final karşılaşması, bu akşam Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Zsolt Mezöffy (Macaristan)

Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Naz, Ebrar)

Polonya: Alagierska, Wolosz, Stysiak, Kakolewska, Smarzek-Godek, Medrzyk, Stenzel (L) (Lukasik, Jagla, Kowalewska, Gorecka)

Setler: 19-25, 25-19, 23-25, 33-31, 15-11

Süre: 144 dakika (22,29,30,45,18)

(İHA)

Kaynak: İHA