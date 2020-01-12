Filenin Sultanları finalde

12.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 19-25, 25-18, 23-25, 33-31, 15-11 setlerle 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.



Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi yarı finalde Hollanda'yı eleyen Almanya oldu. Türkiye - Almanya final karşılaşması, bu akşam Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.



Salon: Omnisport



Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Zsolt Mezöffy (Macaristan)



Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Naz, Ebrar)



Polonya: Alagierska, Wolosz, Stysiak, Kakolewska, Smarzek-Godek, Medrzyk, Stenzel (L) (Lukasik, Jagla, Kowalewska, Gorecka)



Setler: 19-25, 25-19, 23-25, 33-31, 15-11



Süre: 144 dakika (22,29,30,45,18) - İSTANBUL

Kaynak: İHA