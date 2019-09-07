Filenin sultanları finalde

07.09.2019 21:47

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde Türkiye, Polonya'yı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final müsabakasını 3-1 kazanarak finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk setine filenin sultanları etkili başladı. Kübra'nın rakibi manşet problemine sokan servislerine Eda Erdem'in file önündeki etkili oyunu da eklenince Polonya sayı üretmekte zorlandı ve skor 21-14'e geldi. Polonya sayı farkını kapatmaya çalışsa da milli takım üstün götürdüğü seti 25-17 kazandı. 2'nci sette de etkili oyununu devam ettiren milli takım setin ilk bölümünü 8-6 öne tamamladı. Hande'nin sayılarıyla farkı koruyan filenin sultanları skoru 16-13' getirdi. Setin son diliminde etkili blok sayılarıyla rakibine geçit vermeyen Ay-yıldızlılar bu seti 25-16'lık skorla hanesine yazdırdı.Karşılaşmanın 3'üncü setine rakip takım Polonya iyi başladı. Polonya, hücumda Malw Godek ile bulduğu sayılarla skoru 7-14'e getirdi. Milli takım antrenörü Giovanni Guidetti oyuna müdahale ederek Meryem Boz'un yerine Ebrar'ı, Naz'ın yerine Cansu'yu aldı. Servis karşılamada manşet problemi yaşayan filenin sultanları Ebrar ve Eda Erdem'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı 12-19. İlk iki setin rehavetiyle istediği oyunu sahaya yansıtamayan filenin sultanları seti 14-25 kaybetti. Türkiye 4'üncü setin ilk bölümünde Polonya'nın sayılarına engel olamayarak 6-2 geriye düştü. Hücumda ve savunmada toparlanan milli takım Ebrar'ın sayılarıyla durumu 6-6'ya getirdi. Karşılıklı sayılarla geçen setin 2'nci bölümünde iyi savunma yaparak organize ataklarla file önünde Hande ve Ebrar'la sayı üreten milli takım durumu 19-15'e getirdi. Ebrar'ın etkili servisleriyle oyun kurmakta zorlanan rakip Polonya'ya karşı iyi hücum eden Ay-yıldızlılar seti 25-18 maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi.

Öte yandan yarı final mücadelesini 12 bin seyirci izledi. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak final mücadelesinde ise Türkiye saat 19: 30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın 3'üncülük maçında ise İtalya ile Polonya saat 17: 00'de kozlarını paylaşacak.

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Luts Koen (Belçika)

TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Fatma, Ebrar, Simge (L), Aylin

POLONYA: Martyna, Klaudia, Agnieszk, Lukasık, Magdelena, Mlotkow, Joanna, Aleksandra, Natalia, Malw, Kat, Marlena, Maria (L), Paulina

SETLER: 25-17, 25-16, 14-25, 25-18

SÜRE: 93 dakika (20, 23, 21, 29)





Kaynak: DHA

- Ankara