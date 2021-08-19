Filenin sultanları Eyüpsultan'da yetişiyor

Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda turnuva heyecanı sürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda turnuva heyecanı sürüyor.

Bu yıl 7 bin 300 öğrencinin 10 branşta eğitim aldığı Yaz Spor Okulları'nın bitimine az bir süre kala, farklı branşlarda turnuvalar düzenleniyor. Turnuvalar sayesinde, çocuklar bir yandan deneyim kazanıyor, bir yandan da okulda aldıkları eğitimleri ve yetenekleri de sergileme imkanı buluyor.

VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

Yaz Spor Okulları'nda bu kez voleybol eğitimi alan öğrencilere yönelik turnuva düzenlendi.

Eyüpsultan Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada voleybol kurslarına katılan 7 ayrı bölgeden 200 öğrenci gruplar halinde birbirleriyle maç yaptılar.

11- 14 yaş aralığındaki öğrenciler 5'er dakikalık periyotlar halinde yapılan maçlarda yeteneklerini sergilediler.

İLK SERVİS ATIŞINI BAŞKAN DENİZ KÖKEN YAPTI

İlk maç Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in servis atışıyla başladı. Başkan Deniz Köken bir süre voleybol oynadıktan sonra tribüne geçerek maçı öğrencilerle birlikte izledi.

SPOR KULÜBÜNE ALTYAPI HAZIRLIKLARI

Yaz Spor Okulları ve düzenlenen turnuvalarla, gelecekte filenin sultanlarını yetiştirecek olan Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü'ne altyapı oluşturma hazırlıkları da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Habermetre