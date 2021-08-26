"Filenin Sultanları" Bulgaristan'a geldi
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"Filenin Sultanları" Bulgaristan'a geldi

'Filenin Sultanları' Bulgaristan'a geldi
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Spor

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım, Bulgaristan'a geldi.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım, Bulgaristan'a geldi.

Kafile, maçın oynanacağı Filibe kentinin havalimanında Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün heyeti tarafından karşılandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk taraftarlardan destek bekliyoruz." dedi.

Takımın moralinin iyi olduğunu anlatan Guidetti, şunları kaydetti:

"Takımın iyi kondisyonu var. Romanya'da beş iyi maç oynadık. İlk maç şöyle böyle, ikinci maç biraz iyi, üçüncü maç biraz daha iyi, dördüncü maç iyi, beşinci maç çok iyi. O zaman takım, adım adım biraz iyi yaptı. Pazar günü burada çok önemli maç var."

Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Keyifler çok yerinde. Beşte beşle Bulgaristan'a geldik. O yüzden mutluyuz." dedi.

İlk rakiplerinin Çekya olacağını ardından Polonya-Ukrayna galibini bekleyeceklerin belirten Dündar, şunları söyledi:

"Takım olarak hazırız, inanıyoruz ki burada da güzel işler başaracağız. Heyecanlıyız, iddialıyız tekrardan oynadığımız finali yakalamak istiyoruz. Aynı başarıyı en azından tekrarlamak istiyoruz. Çok uzun ve zorlu bir yaz oldu bizim için. Bu son hedef turnuvamız, o yüzden de güzel bitirmek istiyoruz. Buradan inşallah iki maçta da galibiyet alıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz."

Bu takımın her şeyin en iyisini hak ettiğine işaret eden Dündar, "Renkli karakterlerden kurulu bir takımız. Herkes birbirine yardım ediyor, çok seviyor. Her şey bizim için pozitif anlamda iyi gidiyor. İnşallah hedeflerimize ulaşabiliriz." diye konuştu.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Filibe kentinde Kolodruma salonunda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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